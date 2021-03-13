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Masumlar Apartmanı 26. Bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 26. Bölüm fragmanı yayınlandı

Masumlar Apartmanı 26. Bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 26. Bölüm fragmanı yayınlandı
13.03.2021 21:22
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Masum hayatların gerçek hikayesi Masumlar Apartmanı, yeni bölümüyle salı günü 20.00'de TRT 1'de.


Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han'ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han'ın dünyası İnci'yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han'ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci'nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan ve sürükleyici konusuyla herkesi şaşırtan "Masumlar Apartmanı" salı günü 20.00'de TRT 1'de.

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