Kırmızı Oda 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Haleti ruhiyesine yansıyacak gelişme pimi çekti! Kırmızı Oda 28. bölüm fragmanı için heyecan sürerken izleyiciler bu hafta yaşanacak gelişmelere odaklandı. Son bölümde Nazlı (Pınar Deniz) annesinin aşıladığı kaybetme korkusu yüzünden Haluk'la ilişkisinin yarım kaldığını söylerken, kendisini bir türlü sevememekten yakındı. Doktor Hanım, tasarladığı olumsuz düşüncelerin hayatını belirlediğini Nazlı'ya hatırlattı. Ayrıca Sadi doktora babaannesinin kaybından sonra yaşadıklarını anlattı. Doktor Hanım ise Sadi'nin bastırdığı korkuların panik atak olarak geri döndüğünü teşhis etti. Bölüm sonrası Kırmızı Oda 28. bölüm fragmanı için heyecan sürüyor. Ancak dizinin fragmanı henüz izleyici karşısına çıkmadı.

TV 8 ekranlarında cuma günü izleyicilerini adeta duygu seline boğan Kırmızı Oda'da yeni gelişmeler heyecanla izlenecek. Geçen hafta doktor Manolya'ya çocukluk günlerinde yaşadıklarını anlatan Sadi, hem doktoru hem de onu tanıyanları kedere boğdu. Yavuz'un kendisine aşık olduğuna inanarak hataya düştüğünü anlatan Kumru'ya (Aslıhan Gürbüz), Doktor Hanım artık kendisine merhamet gösterme zamanının geldiğini söyledi. Sadi (Erkan Petekkaya), babaannesinin acı kaybıyla hayatının tümüyle değiştiğini, içindeki korkulara son vererek kendini sokaklara attığını anlattı. İzleyiciler şimdi heyecanla Kırmızı Oda 28. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeleri bekliyor.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yavuz'un kendisine aşık olduğuna inanarak hataya düştüğünü anlatan Kumru'ya (Aslıhan Gürbüz), Doktor Hanım artık kendisine merhamet gösterme zamanının geldiğini söyledi.

Nazlı (Pınar Deniz) annesinin aşıladığı kaybetme korkusu yüzünden Haluk'la ilişkisinin yarım kaldığını söylerken, kendisini bir türlü sevememekten yakındı.

Doktor Hanım, tasarladığı olumsuz düşüncelerin hayatını belirlediğini Nazlı'ya hatırlattı.

Sadi (Erkan Petekkaya), babaannesinin acı kaybıyla hayatının tümüyle değiştiğini, içindeki korkulara son vererek kendini sokaklara attığını anlattı. Doktor Hanım ise Sadi'nin bastırdığı korkuların panik atak olarak geri döndüğünü teşhis etti.

Kumru (Aslıhan Gürbüz), Şenol'un kendisini evliliği boyunca nasıl hor gördüğünü ve Yavuz'la ilk karşılaşma anını Doktor Hanım'la paylaştı.

Nazlı (Pınar Deniz), hayatındaki herkesi mutlu edebilmek uğruna kendisini unuttuğunu Doktor Hanım sayesinde fark ederken, Recai (Gökhan Yıkılkan), zor geçen çocukluk yıllarının üzerindeki etkisini Doktor Hanım'a açtı.

Ağabeylerinin üzerinde kurduğu psikolojik baskının ve çektiği yokluğun annesini daha çok arattığını söylerken hislenen Sadi (Erkan Petekkaya) ve Doktor Hanım, birlikte gözyaşı döktüler.

Kumru'nun (Aslıhan Gürbüz) kuşağını Servet'in bağlaması Doktor Hanım'ın yüreğini paramparça ederken, trajik hikayesi ile Kumru, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Nazlı (Pınar Deniz), Haluk'la yaşadığı ilişkiden sonra güvenli bir liman olarak gördüğü Recai (Gökhan Yıkılkan) ile mutlu evliliğinin son bulmasına isyan ederken; Doktor Hanım, Nazlı'nın sevdiklerini kaybetmesine kaygılarının sebep olduğunu anladı.

Sadi (Erkan Petekkaya), üvey annesi ve kendisine eziyet eden ağabeylerinin evinde geçirdiği günleri paylaştıkça, Doktor Hanım, Sadi'nin hastalığının kaynağını anlamaya başladı. Sadi ve kız kardeşi Seda'nın sevgi dolu ilişkisi ise izleyiciyi derinden etkiledi.