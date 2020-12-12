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Eşkıya'da Alpaslan, Yavuz'u köşeye sıkıştırıyor! EDHO 175. bölüm

Eşkıya'da Alpaslan, Yavuz'u köşeye sıkıştırıyor! EDHO 175. bölüm
12.12.2020 15:23
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EDHO 175. son bölüm ile Atv ekranlarında yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. 6 sezondur Atv ekranlarında diziseverlere soluksuz anlar yaşatan güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır Çakırbeyli'nin, bir gün daha yaşaması için masaya düşmanlarını dahi oturttuğu yeğeni Alpaslan'a son resti geceye damga vurdu. Alparslan ise amcasının ''en son ölmesini istediğim kişi Yavuz'dur'' dediğini bilmeden Yavuz'u pusuya düşürüp anlına namluyu dayadı. İşte Alpaslan'ın Yavuz'u köşeye sıkıştırdığı anlar...


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