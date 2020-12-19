Çukur yeni bölüm fragmanında şoke eden olay! Yamaç Cengiz Erdenet'e adını unutturuyor: ''Kulkan benim adım ne''

Çukur dizisinin 108. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümü fragmanında yer alan Cengiz Erdenet'in oğlu Kulkan'a sorduğu ''benim adım ne'' sorusu dizi takipçilerini şoke etti. Abisi Selim Koçovalı'nın ölümünden sonra intikam planları kuran Yamaç Koçovalı Cengiz Erdenet'i zor duruma düşürüyor. İşte Çukur 4. sezon 16. bölüm fragmanı...

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 21 Aralık Pazartesi akşamı 108. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yamaç ile Nedim'in karşı karşıya olduğu Çukur'un yeni sezon fragmanında Cengiz'in adını hatırlamadığı korku dolu anlar herkesi şoke ediyor. Nedim'in bahsettiği konukların gelişi akıllarda soru işareti oluştururken, gelen kişilerden Yasmin'in elindeki Çukur sembolü dikkat çekiyor. "Nehir ve Efsun, Erdenetler'in elinden kaçabilecek mi?" sorusunun yanıtı ise büyük merak uyandırıyor.



ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki savaşa yeni katılan Kulkan, Çukur'un karşısına hiç beklemedikleri yerlerde çıkarken bir yandan da Nehir ve Efsun'u rehin tutmaya devam edecek.

Güçlerini birleştiren Nehir ve Efsun, Erdenetler'in elinden kurtulmak için harekete geçecek.

Bir süredir Çukur'u uzaktan takip eden Nedim'in Koçovalılar'dan sürpriz bir isteği olacak.



Cengiz Erdenet'i bitirmeye bir adım daha yaklaşan Yamaç, Kulkan'ın hiç beklenmeyen hamlesiyle bir kez daha çok zor bir tercihle karşı karşıya kalacak.