Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Vartolu'nun oğlunun sünnet düğününün ekrana geldiği tanıtımda Kobra Murat sürprizi dikkat çekiyor.
Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanında; Yamaç ve Cumali'nin düğüne gelmesi heyecanı yükseltirken, Koçovalı ailesinin birlikte eğlendiği anlar yüzleri güldürüyor. Amca ile Yamaç arasında giderek belirginleşen savaşta neler yaşanacağı ise büyük bir merakla bekleniyor. Çukur 4. Sezon 28. bölüm 2. fragman izle. Çukur 4. Sezon 28. bölüm 2. fragman yayınlandı...