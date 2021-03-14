Haberler Video Dizi Sinema Videoları Çukur 4. Sezon 28. bölüm 2. fragman izle! Çukur 4. Sezon 28. bölüm 2. fragman yayınlandı

Çukur 4. Sezon 28. bölüm 2. fragman izle! Çukur 4. Sezon 28. bölüm 2. fragman yayınlandı

Çukur 4. Sezon 28. bölüm 2. fragman izle! Çukur 4. Sezon 28. bölüm 2. fragman yayınlandı
14.03.2021 00:31
Ana Sayfa 01:00
Çukur 4. Sezon 28. bölüm 2....
Ana Sayfa 01:17
Vasip Şahin hastaneye...
Ana Sayfa 02:01
Berna Gözbaşı’ndan...
Ana Sayfa 00:35
Bursa'daki kazada TIR şoförü...
Ana Sayfa 00:23
Tapınaktan su içen Müslüman...
Ana Sayfa 01:24
Erman Toroğlu: Ben olsam bu...
Ana Sayfa 01:34
Galatasaray, Kayserispor'u 3-0...
Ana Sayfa 01:02
Wolfsburg 4 - 0 Schalke 04...
Ana Sayfa 07:20
İstanbul'da hareketli anlar!...
Ana Sayfa 01:29
ABD'de polis siyahi kadını...
Ana Sayfa 01:56
Ankara'da markette kız...
Ana Sayfa 00:57
Erdoğan İstanbul'da...

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Vartolu'nun oğlunun sünnet düğününün ekrana geldiği tanıtımda Kobra Murat sürprizi dikkat çekiyor.


Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanında; Yamaç ve Cumali'nin düğüne gelmesi heyecanı yükseltirken, Koçovalı ailesinin birlikte eğlendiği anlar yüzleri güldürüyor. Amca ile Yamaç arasında giderek belirginleşen savaşta neler yaşanacağı ise büyük bir merakla bekleniyor. Çukur 4. Sezon 28. bölüm 2. fragman izle. Çukur 4. Sezon 28. bölüm 2. fragman yayınlandı...
Dizi Sinema Videoları