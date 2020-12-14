Bir Zamanlar Çukurova'da ikinci kez hüsran! Dizinin efsane ismi veda mı ediyor?

Başka diziye çoktan gitti miadını tamamlıyor. Bir Zamanlar Çukurova'da ikinci kez hüsran yaşanacak, izleyicileri şoke edecek bir gelişme olacak. Züleyha ve Yılmaz yeni hayatlarına başlamaya karar verirken mektup bırakarak mutlu yıllara başlangıç yapıyor fakat onları bekleyen yine kötü bir sürpriz var. Bir Zamanlar Çukurova 77. bölüm fragmanı yayınlandı ve herkesi şoke etti. Züleyha ile Yılmaz’ın içinde bulunduğu araç uçurumdan aşağı yuvarlanıyor. Her şeyi alaşağı eden veda mı gerçekleşecek, Yılmaz ölecek mi?

ATV'nin Perşembe akşamları yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova sevenlerini oldukça üzecek. Bir Zamanlar Çukurova 77. Bölüm fragmanı şoke etti, uçurumdan yuvarlanan Züleyha ve Yılmaz'a ne olacak? Tam kavuştular derken yine bir ayrılığın eşiğine gelen aşıklar bu kez dönüşü olmayan bir ayrılıkla mı karşı karşıya kalıyor? Bir Zamanlar Çukurova başrol oyuncularından olan Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziye veda mı ediyor? İşte yaşananlar…

DİZİNİN EFSANE İSMİ VEDA MI EDİYOR?

Çukurova'da Müjgan'ın ve bebeğinin akıbeti yeni bölümde belli olacak. Bu sırada kulislerde dolaşan iddiaya göre Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda ediyor. Henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi ancak sosyal medyada görüldüğü üzere Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde, izleyicinin gözü Müjgan ve Yılmaz'da olacak gibi görünüyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 75.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

YENİ ZÜLEYHA HERKESİ ŞAŞIRTACAK

Müjgan'ın Yılmaz ve Fikret'i karşı karşıya getiren hamilelik yalanını itiraf etmesi, herkesi şaşkına çevirir! Yılmaz, artık Müjgan'ın tüm yönetimini Behice'nin gerçekleştirdiğinden emin hali gelir! Bu son olay ile Fekeli'nin de Müjgan'a olan tavrı değişecektir.

Yılmaz, kendini Züleyha'ya karşı aklanmış saysa bile, artık karşısında yepyeni bir Züleyha vardır! Züleyha, Demir'in karşısına dikilecek kadar cesur, Müjgan'ı koruyacak kadar vicdanlı bir kadındır artık!

DEMİR HÜNKAR'IN KATİLİNİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Yılmaz ve Züleyha arasında olan biten her şey Demir'i hala çok yaralasa da, Sevda ona tutunacak bir dal haline gelecektir. Yılmaz ile arasındaki rekabetten de Züleyha'dan da vazgeçmeyen Demir için, şimdi artık en öncelikli konu Hünkar'ın katilinin bulunması haline gelmiştir. Soruşturmalarına devam eden Demir, Hünkar'ı en son gören kişiyi bulur ve onunla konuşur.

MÜJGAN'IN HESAPSIZ YALANI BEHİCE'NİN DE HAYATINI DEĞİŞTİRİR

Bir yandan Fikret'ten şüphelendiği için kendini kötü hisseden, bir yandan Züleyha'ya karşı sözünü tuttuğu için sevinen Yılmaz, diğer bir yandan Müjgan'ın yalanını cezasız bırakmayacaktır! Behice ne kadar haberim yoktu dese de ceza ikisine birden kesilecektir.

FEKELİ HEM DEDİKODULARIN HEM YILMAZ'IN ÖFKESİNİN KARŞISINDA

İki evladı arasında zor anlar yaşayan Fekeli, Müjgan'ın itirafı ile kendini bambaşka bir krizin ortasında bulur. Kendisinden duyulan şüpheye çok bozulan Fikret'in gönlünü yapması gerekecektir. Üsteli, Yılmaz'ın gözünün dönmesine neden olan dedikoduyu da bitirmek yine Fekeli'ye kalır! Yılmaz'ın cezalandırdığı Müjgan ve Behice'nin bu cezayı sonuna kadar hak ettiklerini düşünse de vicdanı yine de onlara yardım etmekten yanadır.

MÜJGAN OĞLUNUN HAYATINI TEHLİKEYE ATIYOR

Ne kadar ağlasa da affedilmeyen Müjgan, son çare olarak Züleyha'nın karşısına çıkıp ondan yardım isteyecektir. Züleyha ne kadar vicdanlı davransa da Müjgan'ın kontrolsüz davranışları iki kadını zor bir duruma düşürecek ve Kerem Ali'nin hayatını tehlikeye atacaktır.

GAFFUR'UN PLANI ORTAYA ÇIKACAK MI?

Başını derde düşürmekten de düştüğü dertten kurtulmak için yeni dertlere bulaşmaktan da kurtulamayan Gaffur, şimdi de bir an önce gidebilmek için Almanya'dan mektup beklemektedir.

Kafası iyice karıştığı için de Saniye'nin gazabından kurtulması mümkün olmaz. Sevda'nın Hünkar'ın yerine geçiyor olmasına gün geçtikçe sinirlenen Saniye, tüm sinirini çiftlikteki aksayan işlerden çıkarmaya başlar.

YILMAZ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Bir Zamanlar Çukurova izleyici şoke edecek bir ayrılığa daha hazırlanıyor olabilir. Atv'nin reyting rekorları kıran "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde 'Yılmaz' karakterini canlandıran Uğur Güneş, fenomen yapımda son çekimlerini de tamamlayıp Adana'dan ayrıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncunun yeni dizisi ise merak konusu oldu. İddialara göre Güneş, "Kanunsuz Topraklar" dizisi için görüşüyor.