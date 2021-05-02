RAMAZAN İMSAKİYE
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atv'den tarihi bir proje daha: Bozkır Arslanı Celaleddin

atv'den tarihi bir proje daha: Bozkır Arslanı Celaleddin
02.05.2021 22:46
Ana Sayfa 00:30
Bozkır Arslanı Celaleddin...
Ana Sayfa 00:20
İstanbul'da sokak ortasında...
Ana Sayfa 00:20
İstanbul Boğazı'nda dikkat...
Ana Sayfa 01:03
Gönül Dağı 27. bölüm fragmanı...
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Başkan Erdoğan, Mahruze...
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Sergen Yalçın: Skor biraz...
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Milyonların ilgiyle takip ettiği atv'den gündeme damga vuracak bir proje daha geliyor. Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ yeni bir tarihi dizi ile milyonlara ulaşacak. Cengiz Han’ın “Keşke böyle bir oğlum olsaydı” diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah’ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı “Bozkır Arslanı Celaleddin” yakında atv ekranlarında olacak.


Milyonların ilgiyle takip ettiği atv'den gündeme damga vuracak bir proje daha geliyor. Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ yeni bir tarihi dizi ile milyonlara ulaşacak. Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı "Bozkır Arslanı Celaleddin" yakında atv ekranlarında olacak.
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