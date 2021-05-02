atv'den tarihi bir proje daha: Bozkır Arslanı Celaleddin

Milyonların ilgiyle takip ettiği atv'den gündeme damga vuracak bir proje daha geliyor. Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ yeni bir tarihi dizi ile milyonlara ulaşacak. Cengiz Han’ın “Keşke böyle bir oğlum olsaydı” diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah’ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı “Bozkır Arslanı Celaleddin” yakında atv ekranlarında olacak.