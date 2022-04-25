RAMAZAN İMSAKİYE
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İZLE | Destan 21. bölüm 2. fragmanı: ''Gök Kağanı olarak Çin Seferi'ni başlatırım''

İZLE | Destan 21. bölüm 2. fragmanı: ''Gök Kağanı olarak Çin Seferi'ni başlatırım''
25.04.2022 19:48

OTOMATİK OYNAT

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Atv'nin reyting rekortmeni dizi Destan'ın 20. bölümüyle ekrana geldi. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen Destan 21. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Fragmana, Alpagu Han'ın ''Gök Kağanı olarak Çin Seferi'ni başlatırım'' sözleri damga vurdu. İşte yeni bölüm fragmanı videosu...

Destan Videoları

Ulu Ece ve Alaca kardeşliği

Çok küçük yaşta birbirinden ayrılan abla kardeş Akkız'ı yok etmek için tekrar bir araya gelir. Zeki bir plan ile Alaca Hatun'u Akkız'ın yanına sokan Ulu Ece'nin şimdiki planı ne olacaktır? Akkız, Alaca'nın annesini olmadığını öğrenecek mi?

Çolpan ve Balamir'in hamlesi Alpagu han'ı tahtından edebilecek mi?

Şavaş kararı alan Alpagu Han askerlerin iaşelerini temin etmesi için görevlendirdiği Kaya Yabgu'dan gelen haberle şok olur. Gök Orda'da tahılın ve yiyeceğin kalmadığını öğrenen Alpagu Han'ın buna karşı hamlesi ne olacaktır. Planları istedikleri gibi ilerleyen Çolpan ve Balamir'in bir sonraki hedefi nedir?

Mei Jin'in büyük kozu nedir?

Dağ baskınını yapan ve Batuga'yı öldürmeye çalışan aldakçıbaşını sağ bırakan Mei Jin, her şeyi aldakçıbaşına itiraf ettirip hem Çin'e atılan iftirayı temizlemek, hem de Ulu Ece ve Kaya'yı ölüme götürmek istemektedir. Elinde bu büyük kozu tutan Mei Jin başarılı olabilecek midir?

Kardeş kavgası

Tutkun'un Ulu Ece ve Kaya tarafından öldürüldüğüne emin olan Temur, Kaya'yı pusuya düşürerek alt eder. Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek midir?

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