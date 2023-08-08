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Haberler Video Son 24 Saat Videoları Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023, 17:52 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023, 18:46

Milas yangınının ilk çıktığı anlar kamerada

Muğla’nın Milas ilçesi turistik Ören Mahallesinde saat 15.32’de başlayan orman yangınının ilk çıkış anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Ören Mahallesinde orman ile vatandaşlara ait arazinin kesiştiği noktada yangın başladı. Yangının başladığı noktada bir araç görülürken, araç sahibinin ormandaki yangının başlaması nedeniyle aracını geri çektiği o anlar bir başka vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yangınını ilk çıktığı anlara ait cep telefonu ile çekim yapan vatandaşlar aynı zamanda 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.
Milas Ören Mahallesinde başlayan yangın devam ederken, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının Alatepe Mahallesine doğru ilerlediği açıklandı.

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