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Necmeddin Kübra'dan Celaleddin'e nasihatler! "Vazifemiz bitmemiş demektir"

Necmeddin Kübra'dan Celaleddin'e nasihatler!
18.06.2021 23:53
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Bozkır Arslanı Celaleddin, beşinci bölümüyle atv izleyicisiyle buluştu. Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizinin heyecanla takip edilen bölümünde Kutlu Bike'yle evlenmeye hazırlanan Celaleddin, nikahı kıymak üzere saraya gelen Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin babası Bahâeddin Veledin de hocası olan, Horasan erenlerinden Necmeddin Kübra hazretleri ile dertleşti. Necmeddin Kübra'ın Celaleddin'e verdiği nasihatler ise dikkat çekti. İşte Celaleddin'in Necmeddin Kübra hazretleri ile dertleştiği o sahne…


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