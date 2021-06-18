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Celaleddin zekice planıyla Haşhaşilerin oyununu bozdu! Yılanın sahibi yakalandı...

Celaleddin zekice planıyla Haşhaşilerin oyununu bozdu! Yılanın sahibi yakalandı...
18.06.2021 22:19
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Atv'nin sevilen dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen beşinci bölümünde, Mihricihan saraya getirttiği zehirli yılanla Kutlu Bike'yi ortadan kaldırmak istedi. Yılan hem Kutlu Bike'yi hem de Şirin'i sokunca saray ayağa kalktı. Saldırıyı kimin düzenlediğini ortaya çıkarmak isteyen Celaleddin ise zekice bir plan kurdu ve Haşhaşilerin oyununu bozdu. Celaleddin zekice planıyla Haşhaşilerin oyununu bozduğu o sahne ise milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyaya damga vurdu. İşte o sahne…


Bozkır Arslanı Celaleddin Videoları