Züleyha ve Yılmaz karşı karşıya geliyor! Bir Zamanlar Çukurova 47. yeni bölüm

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 47. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde "Severken ayrılmak o kadar acıymış ki!" repliği izleyenlerin dikkatini çekti. Bir Zamanlar Çukurova 47. bölümünde yer alan özel sahneleri takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.
Züleyha ve Yılmaz karşı karşıya geliyor! Bir Zamanlar Çukurova 47. yeni bölüm05.12.2019 22:07
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