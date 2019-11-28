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Züleyha gözyaşlarına boğuluyor! Bir Zamanlar Çukurova 46. yeni bölüm

28.11.2019 23:31

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam saat 20.00'de 46. bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Yılmaz ile Müjgan'ın mutlu aile tablosu Züleyha'yı gözyaşlarına boğuyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.


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