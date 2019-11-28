Senden korkan senin gibi olsun! Bir Zamanlar Çukurova 46. yeni bölüm 28.11.2019 22:27

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam saat 20.00'de 46. bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde "Senden korkan senin gibi olsun!" repliği izleyenlerin dikkatini çekti. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

