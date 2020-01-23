Yamanlardan Şermin'e büyük jest! Bir Zamanlar Çukurova 52. yeni bölüm

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 52. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Yamanların Şermin'e jesti izleyicilerin dikkat çekti. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.
Yamanlardan Şermin'e büyük jest! Bir Zamanlar Çukurova 52. yeni bölüm23.01.2020 22:25
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