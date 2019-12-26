Saniye, Gülten'i teselli ediyor! Bir Zamanlar Çukurova 45. bölüm

ATV'de izleyicileri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Saniye, Gülten'i teselli ediyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.
Saniye, Gülten'i teselli ediyor! Bir Zamanlar Çukurova 45. bölüm26.12.2019 22:37
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