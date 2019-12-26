Haberler Video Saniye, Gülten'i teselli ediyor! Bir Zamanlar Çukurova 45. bölüm

Saniye, Gülten'i teselli ediyor! Bir Zamanlar Çukurova 45. bölüm

26.12.2019 22:37

ATV'de izleyicileri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Saniye, Gülten'i teselli ediyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.


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