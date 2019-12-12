Müjgan, Züleyha ile yüzleşiyor! Bir Zamanlar Çukurova 48. bölüm

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 48. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Müjgan, Züleyha ile yüzleşiyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özel sahnelerini takvim.com.tr/video sayfamızda bulabilirsiniz.
Müjgan, Züleyha ile yüzleşiyor! Bir Zamanlar Çukurova 48. bölüm12.12.2019 23:50
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