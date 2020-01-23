Müjgan ve Yılmaz kavga ediyor! Bir Zamanlar Çukurova 52. yeni bölüm 23.01.2020 23:41

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 52. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Müjgan ve Yılmaz kavga ediyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

