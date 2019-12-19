Haberler Video Hünkar ve Züleyha yüzleşiyor! Bir Zamanlar Çukurova 49. bölüm

Hünkar ve Züleyha yüzleşiyor! Bir Zamanlar Çukurova 49. bölüm

19.12.2019 21:35

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam ATV ekranlarında 49. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Hünkar ve Züleyha yüzleşiyor. Bir Zamanlar Çukurova 49. bölümünde yer alan özel sahneleri takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Bir Zamanlar Çukurova Videoları