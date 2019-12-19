Hünkar ve Züleyha yüzleşiyor! Bir Zamanlar Çukurova 49. bölüm

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam ATV ekranlarında 49. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Hünkar ve Züleyha yüzleşiyor. Bir Zamanlar Çukurova 49. bölümünde yer alan özel sahneleri takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.
Hünkar ve Züleyha yüzleşiyor! Bir Zamanlar Çukurova 49. bölüm19.12.2019 21:35
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