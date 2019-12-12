Hünkar, Fekeli'nin teklifini kabul ediyor! Bir Zamanlar Çukurova 48. bölüm 12.12.2019 22:29

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 48. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde "Keşke bu soruyu kırk yıl önce sorabilseydin bana!" repliği izleyenlerin dikkatini çekerken Hünkar, Fekeli'nin teklifini kabul ediyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özel sahnelerini takvim.com.tr/video sayfamızda bulabilirsiniz.