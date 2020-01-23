Hatip ve Hünkar karşı karşıya geliyor! Bir Zamanlar Çukurova 52. yeni bölüm

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 52. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Hatip ve Hünkar karşı karşıya geliyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.
Hatip ve Hünkar karşı karşıya geliyor! Bir Zamanlar Çukurova 52. yeni bölüm23.01.2020 23:27
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