Derneğin yeni başkanı kim olacak? Bir Zamanlar Çukurova 52. yeni bölüm 23.01.2020 22:56

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 52. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde derneğin yeni başkanının kim olacağı merak konusu oldu. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.