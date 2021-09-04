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Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran sahne! ''Ümit kırılan onurunun peşinde''

Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran sahne! ''Ümit kırılan onurunun peşinde''
04.09.2021 18:20
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Bir Zamanlar Çukurova 102. bölümüne damga vuran sahne. Demir, Züleyha'dan yardım istedi. Ümit'in kendileriyle birlikte konakta kalmasını isteyen Demir, istediği yanıtı alamadı. Ümit ise Züleyha'yı kızdırmaya devam etti. Züleyha evi terk edip gitmek isterken Demir eşine engel olmaya çalıştı. Ümit, Demir'i de tehdit etti. Cinayeti Demir'in üstüne yıkmakla tehdit eden Ümit, buna dair bir mektup yazdığını söyledi. Ümit'in tavırları, Demir'i çok kızdırdı. Züleyha yaşananlar üstüne evi terk etmeyeceğini açıkladı. Ümit, Demir ile Züleyha'yı tahrik etmeye çalıştı. Parayla pulla işi olmadığını söyleyen Ümit, Demir'in çocuğunun babası olduğunu kabul etmesini istedi. Demir bu isteği reddederken Züleyha ise kabul etti. Ümit, Demir'e bunun için bir yazı yazdırdı.


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