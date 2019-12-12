ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 48. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Aytekin Ataş'ın Tutam Yar Elinden şarkısı geceye damgasını vurdu. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özel sahnelerini takvim.com.tr/video sayfamızda bulabilirsiniz.
Bir Zamanlar Çukurova'da Tutam Yar Elinden şarkısı geceye damga vurdu!12.12.2019 23:50
- Bir Zamanlar Çukurova'da Tutam Yar Elinden şarkısı geceye damga vurdu!
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