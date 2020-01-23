ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 52. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Neşe Karaböcek'in yorumuyla "Kulakların Çınlasın" şarkısı Bir Zamanlar Çukurova'da izleyicileri hüzünlendirdi. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.
Bir Zamanlar Çukurova 52. bölümüne damga vuran Neşe Karaböcek şarkısı!23.01.2020 23:04
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