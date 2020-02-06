Behice, Hünkar'ın ne dediğini merak ediyor! Bir Zamanlar Çukurova 54. bölüm 06.02.2020 23:25

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 54. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Behice, Hünkar'ın ne dediğini merak ediyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 54. bölümünde yer alan özel sahneleri https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hünkar'ın sırrı ortaya çıkmasın diye yardım istemeye geldiği Fekeli, gözyaşları ile dinlediği gerçeklerin hemen ardından yere yığılır! Hünkar konağa dönerken eve gelen Behice, Fekeli'yi hastaneye yetiştirmeye çalışır.

YILMAZ, HÜNKAR'IN ZİYARETİNİ ÖĞRENİNCE DELİRİR

Yılmaz, babasının yere yığılmadan önce Hünkar ile buluştuğunu öğrenince bir kez daha konağın kapısına dayanır! Fekeli'nin fenalaştığından haberi olmayan Hünkar, Yılmaz'ın Adnan ile ilgili gerçeği öğrendiğini zannederek çok korkar. Demir, Züleyha, tüm çalışanlar ve Müjgan da Yılmaz'ın bağırmasıyla bahçeye toplanır. Yılmaz, Hünkar'dan hesap sormaya gelmiştir, ancak Müjgan'ın Demir'e yaptığı ziyareti öğrenir.

ÜZÜM KIZ İLE MÜŞTEMİLATA NEŞE GELMİŞTİR

Annesinin yasını tutmaya devam etse de Üzüm, Saniye ve Gaffur'un evine neşe getirmiştir. Rüyalarında annesini gören küçük kız, Saniye'ye "Saniye Anne" demeye başlar. Haminne'nin yanından bir dakika bile ayrılmayan Fadik hayatının en zor günlerini yaşamaktadır. Tüm bunların üzerine Haminne bir gece herkes uyurken gezmeye çıkınca, ortalık yine karışacaktır.

MÜJGAN BU KEZ ELİNDE DELİL İLE KAPIYA DAYANIYOR!

Demir'in ofisine yaptığı ziyaret ortaya çıkınca Yılmaz ile arası iyice açılan Müjgan yine de şüphelerine son veremez. Adeta dedektif gibi Züleyha ve Yılmaz'ı takibe alan Müjgan, en sonunda bir delil bulur. Demir Yaman daha önce kendisine inanmamış olsa da, bir kez daha karşısına çıkmakta da bir beis görmez.