Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam saat 20.00'de 51. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Bir Zamanlar Çukurova'da Bebeğin Beşiği Çamdan, Burcu Yıldız'ın yorumuyla izleyicileri hüzünlendirdi. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video sayfasından izleyebilirsiniz.
Bebeğin Beşiği Çamdan, Bir Zamanlar Çukurova'da geceye damgasını vurdu!16.01.2020 23:53
- Bebeğin Beşiği Çamdan, Bir Zamanlar Çukurova'da geceye damgasını vurdu!
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