Adnan öz oğlun değil! Bir Zamanlar Çukurova 52. yeni bölüm 23.01.2020 22:19

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 52. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde "Adnan öz oğlun değil!" sözleri izleyicilerin dikkatini çekti. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.