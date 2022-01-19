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İZLE | Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm 4. fragmanı: Saniye ve Gülten ölecek mi?

İZLE | Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm 4. fragmanı: Saniye ve Gülten ölecek mi?
19.01.2022 22:20

OTOMATİK OYNAT

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Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yayınlanan son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 120. bölüm 4. fragmanı ise yayınlandı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Çukurova'nın yeni bölüm fragmanına "Çarptım baba, ikisinede çarptım.." sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm 4. fragmanı… TIKLA-İZLE...

Bir Zamanlar Çukurova Videoları

Çolak Ağa toprakları geri almaya geliyor

Yirmi yılını hapiste geçiren toprak ağası Haşmet Çolak, memleketi Çukurova'ya döner. Şimdi Haşmet Çolak için hem topraklarını hem itibarını geri alma zamanıdır. Yamanlarla geçmişe dayalı husumeti olan Çolak Ağa, hedefine Çukurova'nın hanımağası Züleyha'yı alır.

Züleyha ve Hakan'ın nikah günü gelip çatıyor

İlişkileri ciddileşen Züleyha ve Hakan nikah tarihi alır ve evlilik hazırlıkları başlar. Davetiyeleri hazırlamaya koyulan Züleyha ve Hakan'ın bu kararı en çok Fikret'i etkiler. Lütfiye, nikah günü Züleyha'yı karşısına alıp konuşacakları olduğunu söyler.

Betül, intikam planlarını devreye sokuyor

Züleyha'ya yaptıklarından sonra Çukurova'da barınamayan Betül, Hem Züleyha'dan hem Fikret'ten öcünü almak için kanının son damlasına kadar savaşmaya karar verir. Abdülkadir'in Fikret'e kumpas kurmak için montajladığı filmin kopyasını ele geçirmenin yolunu bulan Betül, Fikret'in başına büyük bir dert açar.

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