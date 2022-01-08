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İZLE | Bir Zamanlar Çukurova 119. bölüm 2. fragmanı: Seni benden kimse alamaz

İZLE | Bir Zamanlar Çukurova 119. bölüm 2. fragmanı: Seni benden kimse alamaz
08.01.2022 23:05

OTOMATİK OYNAT

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Şanlıurfa'dan acı haber!...
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Başkan Erdoğan Karaman’da
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Fatih'te bir İETT kazası daha!
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Başkan Erdoğan'dan Beykoz'daki...

BZÇ 119. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yayınlanan son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 119. bölüm 2. fragmanı ise yayınlandı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Çukurova'nın yeni bölüm fragmanına "Seni benden kimse alamaz..." sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 119. bölüm 2. fragmanı… TIKLA-İZLE...

Bir Zamanlar Çukurova Videoları

Züleyha, Şermin ve Betül'ü konakta barındırmıyor

Şermin, nişanı atan Fikret'ten açıklama ister. Şermin ve Betül'e yapılanların cezasını ödetmek isteyen Züleyha, bu kez ikisini kapının önüne koyar. Birden çok farklı bir hayatın içine düşen Şermin ve Betül, Züleyha'dan intikam almak için and içer.

Hakan, cezaevinde Mahmut'la yüzleşiyor

Polisler, savcıyla kavgaya girişen Hakan'ı gözaltına alır. Hakan, dik başlılığına devam ettikçe Abdülkadir, Hakan'ın bir planı olduğunu anlayıp korkuya kapılır. Cezaevine sevk edilen Hakan, Mahmut'la yüzleşir ve Züleyha'yı vuranın kim olduğunu sorar.

Züleyha, Hakan Gümüşoğlu'nun izinde

Züleyha Hakan Gümüşoğlu'nun kardeşinin öldüğünü haber alır almaz yollara düşer. Fikret de onu korumak için beraber gitmeyi teklif eder. Yola çıkmadan Hakan'a cenazeye katılacağını mesaj bırakan Züleyha, gerçeklere bir adım daha yaklaşır.

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