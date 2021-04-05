Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm fragmanı izle! Niyetin Demir'e bedel ödetmekse...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 91. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Fragmanda Uğur'un "Niyetin Demir'e bedel ödetmekse, ben de varım!" sözleri dikkatleri üzerine çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm fragmanında yaşanacaklar...

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Demir, uzun zamandır peşinde olduğu gizli düşmanı ile karşı karşıyadır! Babasının, sahipsiz bir kadına saldırdığını, kadını küçücük bir çocukla birlikte acımasızca sokakta bıraktığını iddia eden düşman Fekeli'nin yeğeni olarak tanıdığı Fikret'tir! Fikret'in yıllardır beklediği karşılaşma, eşit olmayan şartlarda gerçekleşmiştir ama nihayetinde karşı karşıya olan iki kardeştir.

Damarlarında aynı kan akan ve birbirinden ölesiye nefret eden iki genç adam, şimdi kozlarını ölesiye paylaşacaktır. Üstelik hesaplaşma, Fikret'in yıllardır her gün hatırladığı o yağmurlu geceden başlayacaktır.