Bir Zamanlar Çukurova 80. bölüm fragmanı izle: ''Sen Hünkar'ın yerini aldın. Yeni Hanımağa sensin...''

Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz'ın ölümü Züleyha'yı sarsarken, yeni bölümlerde izleyiciyi ekrana kilitleyecek gelişmeler yaşanacak. Bir Zamanlar Çukurova 80. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da kader kartları baştan dağıtılıyor! Bir Zamanlar Çukurova 80. bölüm fragmanında diziye yeni dahil olan Hande Soral'ın hayat verdiği Ümit karakteri yeni bölümde heyecanı zirveye taşıyacak.