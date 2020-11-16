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Bir Zamanlar Çukurova 73. yeni bölüm fragmanı izle: Züleyha hamile mi?

Bir Zamanlar Çukurova 73. yeni bölüm fragmanı izle: Züleyha hamile mi?
16.11.2020 18:12
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Atv'nin reytin rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'nın hamile olup olmadığı merak konusu olurken, 73. yeni bölüm fragmanı izleyicide heyecanı arttırdı. Çukurova'da olaylar bitmiyor. Demir ile Yılmaz arasında kalan Züleyha'nın yeni fragmanda hamilee olduğunu öğrendiği sahne izleyiciyi şoke etti. Peki üçüncü kez hamile olan Züleyha'nın bebeğinin babası kim? Müjgan duydukları karşısında nasıl tepki verecek?


Perşembe akşamlarının gediklisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ile 19 Kasım Perşembe günü Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Olayların bitmediği Çukurova'da Hünkar Yaman'ın ölümünün ardından yeni Hünkar olması beklenen Züleyha, Demir ile Yılmaz arasında kalmaya devam ediyor.

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