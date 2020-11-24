Bir Zamanlar Çukurova 65. bölüm fragmanı yayınlandı! "Nasıl özlemişim kokunu..."

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 65. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda "Nasıl özlemişim kokunu..." sözleri izleyicilerin dikkatini çekiyor. Cezaevinden çıkmış olsa da Demir'in gözündeki cezasını şimdi konakta çekmeye devam eden Züleyha, hala evlatlarına hasret! Demir, çocuklarını saklamaya da Züleyha'yı cezalandırmaya da devam ediyor! Demir'in, "Züleyha'nın evde hizmetli olarak kalması" emrine Hünkar bile karşı duramadı.

NELER OLACAK?

Nefes kesen bölümün finalinde Züleyha, Yılmaz'a gerçekleri anlattı! Yaşanan onca acıdan, defalarca evlatları ile tehdit edildikten ve ölümden döndükten sonra, Züleyha her şeyi göze aldı ve Yılmaz'a, Adnan'ın babası olduğunu söyledi! Yılmaz şimdi Züleyha'nın korktuğu gibi öfkesinden deliye dönüp yakıp yıkacak mı? Züleyha'yı ve oğlunu alıp gidecek mi? Züleyha, Yılmaz'ı durdurmak için ne yapacak?

HÜNKAR'IN ACISI VE ÖFKESİ NELERİ YIKACAK?

Evladı için pek çok kişinin kaderiyle oynamanın vicdan azabını çeken Hünkar, şimdi bir de oğlunun kalbine sapladığı acıyla baş etmeye çalışıyor! Yıllarca eşinin sadakatsizliğini sineye çeken Hünkar, aynı sadakatsizlikle şimdi anne olarak karşı karşıya! Demir'in yıllardır Sevda'yla dert ortağı olduğunu öğrenmesiyle geçmişiyle yeni bir hesaplaşmaya girişen Hünkar, ilk hesabı eşinin adıyla görecek!

ÇUKUROVA'DAKİ DÜĞÜN HEYECANI ŞERMİN'İ NASIL DELİRTECEK?

Çukurova'da olaysız gün geçmezken, Dr. Sabahattin ve Savcı Jülide'nin düğün heyecanı da cemiyet hayatını sarar. Haber, Şermin'e ulaştığında, Hatip'in ölümüyle sarsılmış olan Şermin, iyice kontrolden çıkacaktır.

DEMİR, ANNESİNİ BİR KEZ DAHA SEVDA İLE Mİ VURACAK?

Hünkar, Demir'e ilk kez yaptıklarının bedelini ödetmeye kararlı adımlar atarken, Demir de boş durmayacaktır! Demir, Adnan Yaman ile hiçbir zaman ortalarda görünmeyen Sevda'yı tüm Çukurova'nın göreceği öyle bir yere götürecek ki Hünkar'ı adeta bir kez daha hançerleyecek.

MÜJGAN ZÜLEYHA KONUŞURSA DİYE BEKLERKEN NE YAPACAK?

Züleyha'ya ateş ettikten sonra, gergin bir bekleyişe giren Müjgan, gittikçe daha çok korkmaya başlar. Behice onu sakinleştirse de, Müjgan Züleyha'nın Yılmaz'a bir şey söylememesine 1001 gerekçe bulmaya başlar. Ancak bekleyişi çok uzun sürmeyecektir.

GAFFUR'U YEMEDEN İÇMEDEN KESEN SIR NE?

Kendisine yaptıklarının bedelini parası ile ödetmek için Hatip'e oyun oynamaya kalkarken kendini katil olarak bulan Gaffur, yemeden içmeden kesilir. Dalgınlığı ve ağzından kaçırdıkları ile her an kendini ele verecek gibi duran Gaffur, Şermin ile karşılaştığında duydukları ile iyice sarsılır! Şermin'in kendini gördüğünü bilmese de korkusu gün geçtikçe artacaktır.

FEKELİ KİMİN PEŞİNDE?

Züleyha kurtulduktan sonra suların durulacağını uman Fekeli, düğüne gitmek için hazırlık yaparken aldığı bir haberle yine eline silahını almak zorunda kalır! Çetin ile günlerdir kendisini takip eden gencin peşine düşen Fekeli, Ankaralılardan şüphelenir ama hiç ummadığı biriyle karşılaşacaktır.