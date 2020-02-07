ATV ekranlarında perşembe akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'da yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Ortalığın iyice karışmaya başladığı bölümde Hünkar'ın sırrı ortaya çıkmasın diye yardım istemeye geldiği Fekeli, gözyaşları ile dinlediği gerçeklerin hemen ardından yere yığılıyor. Hünkar konağa dönerken eve gelen Behice, Fekeli'yi hastaneye yetiştirmeye çalışıyor. Bölümün sona ermesiyle izleyicilerin merakla beklediği Bir Zamanlar Çukurova 55. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, "Onlara yaptıklarının bedelini teker teker ödeteceğim!" sözleri dikkat çekti.
Bir Zamanlar Çukurova 55. yeni bölüm fragmanı izle07.02.2020 00:28
- Bir Zamanlar Çukurova 55. yeni bölüm fragmanı izle
- Fekeli gözlerini açıyor! Bir Zamanlar Çukurova 54. bölüm
- Behice, Hünkar'ın ne dediğini merak ediyor! Bir Zamanlar Çukurova 54. bölüm
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