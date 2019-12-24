Bir Zamanlar Çukurova 50. bölüm özel fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak? 24.12.2019 23:55

Perşembe günlerinin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın geçen haftaki bölümünde yaşananlar izleyicileri ekranlara kilitledi. Heyecan dolu yeni bölümde ilgiyle takip dizisinde bu hafta Çetin'le evlenmesinin doğru olmayacağına inancı süren Gülten, Rüstem'le buluşup bir an önce evlenmek için hazırlıklara başlıyor. Tüm bu olan biten Çetin'i daha çok çileden çıkarıyor. Bölümün ardından izleyicilerin merakla beklediği Bir Zamanlar Çukurova 50. bölüm fragmanı yayınlandı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

40 yıl boyunca aşkını kalbinde saklayan Fekeli, bu aşkı tam Hünkar dahil herkese haykırmışken, bambaşka hayatlar yaşadıkları zamanın Hünkar'ı ile karşılaşır! Nikah masasına gitmek üzere iken Züleyha, Fekeli'ye kaderini değiştiren gerçek Hünkar'ı anlattı. Fekeli duyduklarının şokunu yaşarken, Hünkar da kendi yaptıklarını ilk kez bu kadar çıplak haliyle Züleyha'dan duymanın şokundadır.

FEKELİ VE HÜNKAR EVLENDİ Mİ?

Tüm Adana, Fekeli ve Hünkar'ın evlilik haberiyle çalkalanırken, Demir'in ise annesine öfkesi soğuyacak gibi değil. Yaman efsanesini artık içinde Hünkar olmadan sürdürmeye kararlı olan Demir, geri dönülmez adımlar atacaktır. Ancak Demir'in annesine olan öfkesi bile Züleyha'nın yaptıklarını anlamasına yetmez. Züleyha'nın yaptıklarını öğrendiğinde bir kriz daha çıkacaktır.

MÜJGAN DA SAVAŞA DAHİL OLUYOR

Bir yandan Yılmaz'dan vazgeçmek istemeyen, bir yandan da yaptıklarını bir türlü hazmedemeyen Müjgan, küçük konaktaki hayatıyla birlikte savaşın içinde yer almaya başlar. Behice'nin verdiği akıl ile artık gözünü Züleyha'dan ayırmayacaktır.