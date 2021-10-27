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Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 3. fragmanı: Züleyha geçmişi ardında bırakıyor

Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 3. fragmanı: Züleyha geçmişi ardında bırakıyor
27.10.2021 00:02
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Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman heyecan kat kat arttırırken, Züleyha'nın Hakan'la yakınlaşıp Fikret ile ters düşmesi dikkat çekti. Başrollerini Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol'un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova'nın 110. Bölümüne dair ipuçları da ortaya çıktı. Peki Bir Zamanlar Çukurova 110. bölümde neler olacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 3. fragmanı ve yeni bölümden ipuçları...

Bir Zamanlar Çukurova Videoları

Züleyha Demir'den boşanmak istiyor!

Züleyha gerçekleri öğrenince Demir'in biletini keser. Boşanma hazırlıklarına girişen Züleyha, herkesi şaşırtacak bir hamle yapar. Saniye ve Lütfiye, Züleyha'nın öfkesini dindirmeye çalışırken, Züleyha her şeyi ardında bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verir.

Hakan ve Fikret arasında gerilim bitmiyor

Züleyha'nın Hakan'la gitmesini sindiremeyen Fikret, konakta gerginlik yaratır. Çetin onu sakinleştirmeye çalışırken Fikret'in gazabından nasibini alır ve iki arkadaşın arası açılır. Züleyha, Fikret'i hayatına karışmaması konusunda bir kez daha uyarırken; Çetin, Fikret'in Züleyha'dan hoşlandığını düşünmeye başlar.

Hakan duygularını saklayamıyor

Hakan, Züleyha'nın zor günlerinde ona destek olmayı ihmal etmez. Paylaştıkları şeyler ikiliyi birbirine daha çok yakınlaştırırken, Hakan duygularını gizleyemeyecek noktaya gelir. Abdülkadir, ortağının Züleyha'ya kapılmasından endişe duyarken; Hakan, gittikçe Züleyha'ya çekilmektedir.

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