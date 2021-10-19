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Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm fragmanı: ’Niye bana mani olmaya çalışıyorsun sen?’’

Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm fragmanı: ’Niye bana mani olmaya çalışıyorsun sen?’’
19.10.2021 12:41
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Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları yine ekran başına kilitleyecek! Züleyha ile Hülya yüzleşmeye gidiyor, peki Çukurova'da şimdi neler olacak? 21 Ekim Perşembe akşamı 20.00'de Bir Zamanlar Çukurova 109. bölümüyle Atv ekranında olacak. Reyting rekrotmeni dizinin yeni bölümünde neler olacağı mera ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları yine ekran başına kilitleyecek! İşte Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...

Bir Zamanlar Çukurova Videoları

Züleyha, Hülya ile yüzleşmeye Hakan'la beraber gidiyor

Demir'in Hülya'ya yazdığı mektubu okuyan Züleyha, Ayten'in söylediklerinin doğru olduğunu anlar ve Hülya ile yüzleşmek için İzmir'e gitmeye karar verir. Hakan bunu duyunca tedirgin olup Züleyha'ya mani olmaya çalışır. Züleyha'nın vazgeçmeyeceğini anlayan Hakan, onunla birlikte İzmir'e doğru yola koyulur. Fikret ise Züleyha'nın İzmir'e Hakan'la birlikte gittiğini öğrenince küplere biner.

Lütfiye şüphelerinin peşinde!

Fekeli'nin Isparta'ya gittiğini öğrenen Lütfiye için parçalar birleşmeye başlar. Fekeli'nin Mehmet Kara'yı soruşturduğunu anlayınca kendisi de Isparta'ya gidip Fekeli'nin ne öğrendiğini anlamak için Saniye ile birlikte yollara düşer. Ancak onları takip eden Abdülkadir, Mehmet Kara'nın gerçek kimliğinin açığa çıkmasına izin vermemeye kararlıdır.

Aniden zenginleşen Şermin dikkatleri üzerine çekiyor

Betül'ün arazi satışından kazandığı paraları gören Şermin havalara uçar. Paraları harcama derdine düşen Şermin'i Betül'ün nasihatleri de durduramaz ve Şermin, Abdülkadir'in otomobil dükkânından altına lüks bir araba çeker. Şermin'in konağa arabayla geldiğini gören Saniye, Betül'den şüphelenmeye başlar.

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