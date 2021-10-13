Haberler Bir Zamanlar Çukurova Videoları Bir Zamanlar Çukurova 108. bölüm 2. fragmanı: Benim bir arkadaşım vardı, Demir Yaman diye..

Bir Zamanlar Çukurova 108. bölüm 2. fragmanı: Benim bir arkadaşım vardı, Demir Yaman diye..

Bir Zamanlar Çukurova 108. bölüm 2. fragmanı: Benim bir arkadaşım vardı, Demir Yaman diye..
13.10.2021 21:48
Ana Sayfa 00:59
İntikam ateşi sahibini de...
Ana Sayfa 00:35
Arda Turan'ın eşi Aslıhan...
Ana Sayfa 01:01
Başkan Erdoğan, Kavcıoğlu'nu...
Ana Sayfa 00:59
KURULUŞ OSMAN 66. bölüm canlı...
Ana Sayfa 00:35
Didem Soydan'ın üstsüz pozu...
Ana Sayfa 01:09
MİT, iki İran ajanlarına...
Ana Sayfa 03:04
Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı...
Ana Sayfa 00:14
Danilo Zanna'nın eşinden...
Ana Sayfa 01:17
Pınar Altuğ eski partneri...
Ana Sayfa 00:21
Evlilik sürprizi!
Ana Sayfa 00:46
Polis servisi devrildi!...
Ana Sayfa 01:16
Suriye'de YPG/PKK'ya yeni...

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yeni sezonu ile izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonda kadrosuna başarılı oyuncular İbrahim Çelikkol ile Erkan Bektaş'ı dahil eden dizi, yayınlanan 107. bölümüyle nefes kesti. Soluksuz izlenen bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova 108. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmana "Benim bir arkadaşım vardı, Demir Yaman diye'’ sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 108. bölüm 2. fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova Videoları

Fikret ve Züleyha arasında soğuk rüzgarlar esiyor

Züleyha ve Fikret arasında soğuk rüzgârlar esmektedir. Fikret'in Hakan'a karşı şüpheci tutumu Züleyha'nın sabrını taşırır ve kendisini koruma görevini üstlenen Fikret'e bu kez sert çıkışır. Dedikoduların ardı arkasının kesilmezken, Lütfiye de Fikret'in Züleyha'ya olan yaklaşımını yanlış bulur ve ona dedikodulardan söz eder. Bunun üzerine Fikret, farklı bir yol izlemeye karar verir. Verdiği karar Betül'le ilişkisini de etkileyecektir.

Abdülkadir ve Betül'ün ortaklığı meyvelerini veriyor

Abdülkadir ve Betül'ün ortaklığı sonuç vermeye başlar. Betül, arazi satışını gerçekleştirmeyi başarıp Abdülkadir'e kendini kanıtlarken, Yamanlar Holding bir krizin eşiğine gelir. Betül, Ercan'ın naylon fatura skandalını açığa çıkarır. Ercan, Betül'ü suçlarken; dolandırıldığını öğrenen Züleyha, yaşanan hadiseden kimi sorumlu tutacaktır?

Hakan ve Züleyha, Demir'in geçmişiyle yüzleşiyor

Konağa gelip Demir'i soruşturan Ayten, bu kez Züleyha'nın karşısına çıkıp Demir'le ilgili büyük bir sır verir. Züleyha duydukları karşısında şoke olurken, Hakan ona yalnız olmadığını hatırlatır. Demir'in geçmişini gözler önüne serecek bu sırrın ortaya çıkmasıyla Züleyha ve Hakan için hiçbir şey aynı kalmayacaktır.

SON DAKİKA