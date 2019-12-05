ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 47. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Fekeli ve Hünkar aşkını herkes öğreniyor. Bir Zamanlar Çukurova 47. bölümünde yer alan özel sahneleri takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.
Fekeli ve Hünkar aşkını herkes öğreniyor! Bir Zamanlar Çukurova 47. yeni bölüm05.12.2019 23:13
- Fekeli ve Hünkar aşkını herkes öğreniyor! Bir Zamanlar Çukurova 47. yeni bölüm
- Bir Zamanlar Çukurova'da geceye damga vuran Ümit Besen şarkısı!
- Züleyha ve Yılmaz karşı karşıya geliyor! Bir Zamanlar Çukurova 47. yeni bölüm
- Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Demir gözyaşlarına boğuluyor
- Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Züleyha, Hünkar'a rest çekiyor
- Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm fragmanı yayınlandı! Demir, Hünkar ve Fekeli gerçeğini öğreniyor
- Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm tek parça izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle
- Züleyha gözyaşlarına boğuluyor! Bir Zamanlar Çukurova 46. yeni bölüm
- Şermin ve Hatip karakola götürülüyor! Bir Zamanlar Çukurova 46. yeni bölüm
- Senden korkan senin gibi olsun! Bir Zamanlar Çukurova 46. yeni bölüm
- Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "İlk defa baba olacak sonuçta..."
- Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm fragmanı yayınlandı! Demir, Hünkar'a hesap soruyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.