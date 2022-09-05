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Bir Küçük Gün Işığı'nda duygulandıran sahne! Elif, sevdiği adamın cansız bedeniyle karşı karşıya: "Ölmüş olamaz, hayır!"

Bir Küçük Gün Işığı'nda duygulandıran sahne! Elif, sevdiği adamın cansız bedeniyle karşı karşıya: "Ölmüş olamaz, hayır!"
05.09.2022 22:07 - Son Güncelleme: 05.09.2022 22:08

OTOMATİK OYNAT

Bir Küçük Gün Işığı 00:55
Bir Küçük Gün Işığı ilk...
Bir Küçük Gün Işığı 01:15
Bir Küçük Gün Işığı 1....

ATV’nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, bu akşam ekrana gelen ilk bölümüyle yayın hayatına iddialı bir giriş yaptı. Başrollerinde; Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu’nun yer aldığı diziye morg sahnesi damga vurdu. Sosyal medyada büyük ses getiren dizinin ilk bölümünde; Elif, sevdiği adamın cansız bedeniyle karşı karşıya geldi. Elif karakterinin "Ölmüş olamaz, hayır!" sözleri yürek yakarken Seray Kaya’nın performansı seyirciden tam not aldı. İşte Bir Küçük Gün Işığı’na damga vuran o sahne...

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