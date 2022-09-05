Bir Küçük Gün Işığı'nda duygulandıran sahne! Elif, sevdiği adamın cansız bedeniyle karşı karşıya: "Ölmüş olamaz, hayır!"

ATV’nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, bu akşam ekrana gelen ilk bölümüyle yayın hayatına iddialı bir giriş yaptı. Başrollerinde; Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu’nun yer aldığı diziye morg sahnesi damga vurdu. Sosyal medyada büyük ses getiren dizinin ilk bölümünde; Elif, sevdiği adamın cansız bedeniyle karşı karşıya geldi. Elif karakterinin "Ölmüş olamaz, hayır!" sözleri yürek yakarken Seray Kaya’nın performansı seyirciden tam not aldı. İşte Bir Küçük Gün Işığı’na damga vuran o sahne...