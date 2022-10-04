İZLE | Bir Küçük Gün Işığı 6. bölüm fragmanı: "Bugünü asla unutma abi çok pişman olacaksın!"

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE... atv'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı beşinci bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. Sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer alan dizi, beşinci bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Seray Kaya ve Berk Oktay'ın başrollerinde yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı’nın 6. bölüm fragmanı da yayınlandı. "Bugünü asla unutma abi çok pişman olacaksın!" sözlerinin damga vurduğu fragman, yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı. İşte Bir Küçük Gün Işığı 6. bölüm fragmanı...