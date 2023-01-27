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Bir Küçük Gün Işığı 21. bölüm 2. fragmanı: "O çocukta bir şey var Elif, sadece yüreği ile bakanların görebileceği bir şey"

Bir Küçük Gün Işığı 21. bölüm 2. fragmanı: "O çocukta bir şey var Elif, sadece yüreği ile bakanların görebileceği bir şey"
27.01.2023 11:27

OTOMATİK OYNAT

Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 20. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:45
Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 18. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 16. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:29
Bir Küçük Gün Işığı 15. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 13. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:44
Bir Küçük Gün Işığı 11. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:29
Bir Küçük Gün Işığı 10. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:46
Bir Küçük Gün Işığı 10. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 8. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 8. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 6. bölüm...

Başrollerinde Seray Kaya ile Berk Oktay’ın yer aldığı ATV’nin ilgiyle izlenen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda "O çocukta bir şey var Elif, sadece yüreği ile bakanların görebileceği bir şey" şeklindeki sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı 21. bölüm 2. fragmanı...

Bir Küçük Gün Işığı Videoları

"Kalbinin Sesini Dinle"

Elif, Feraye konusunda Fırat'a inanmak ister ama Feraye'nin kasıtlı olarak arkasında bıraktığı izler ona inanmasını zorlaştırır. Elif çiftlikte bulduğu küpeleri, Feraye'nin kulağında görünce Fırat'la tekrar görüştüklerini anlar. Fırat, Elif'e, Feraye'yle aralarında bir şey olmadığını anlatmaya çalışırken Elif umursamaz görünür ama içten içe kıskançlıktan delirir. Cemil, Dila'ya, Güneş'in velayetini alacağına dair söz verir. Ama önce Ümran'ı, Fırat'ın gözünden düşürmesi gerekiyordur. Ümran ise Cemil'in avukata verdiği itirafı ele geçirmiştir. Ümran, Cemil'i köşeye sıkıştırdığı anda Cemil hiç beklemediği bir hamle yapar. Elif, sonunda patronuyla tanışır. Feraye, Elif'in yeni patronudur ve Elif'in dünyasını altüst edecek bir karşılaşma hazırlamıştır.

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