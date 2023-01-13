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Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: ''Seviyorsun değil mi Fırat'ı?''

Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: ''Seviyorsun değil mi Fırat'ı?''
13.01.2023 14:26

OTOMATİK OYNAT

Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 18. Bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:29
Bir Küçük Gün Işığı 15. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:44
Bir Küçük Gün Işığı 14. bölüm ...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 14. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 13. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:44
Bir Küçük Gün Işığı 12. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:44
Bir Küçük Gün Işığı 11. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:29
Bir Küçük Gün Işığı 10. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:44
Bir Küçük Gün Işığı 9. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 8. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 7. bölüm...

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana, ''Seviyorsun değil mi Fırat'ı?'' sözleri damga vurdu. İşte yeni bölüm fragmanı...

Bir Küçük Gün Işığı Videoları

"Uyanış"

Elif, Cemil'i itenin Ümran olduğunu öğrenmiştir. Ancak Ümran'la yüzleştiğinde geçmişin çok farklı bir yüzüyle tanışır ve Ümran'ın sırrını gizlemeye karar verir. Ümran da Elif'in bu özverisini karşılıksız bırakmaz. Güneş konusunda onu özgür bırakıp evin içinde daha rahat etmesini sağlamak ister. İki kadın arasında ilk kez buzlar erimiş ve dayanışma sağlanmışken Ümran için Cemil hala bir tehdittir. Geleceğini Cemil'in uyanışına ve insafına bırakmak istemez. Elif ise Fırat'a karşı haksızlık ettiğini fark eder. Kalbinin sesini dinlemeye karar verir. Geç de olsa çıktıkları balayında Elif gerçekleri fark eder. Artık Cemil'in hayatı, Elif'in, Fırat'ı ikna edebilmesine bağlıdır.

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