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Bir Küçük Gün Işığı 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Bir Küçük Gün Işığı 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
18.12.2022 22:21

OTOMATİK OYNAT

Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 16. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 14. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:44
Bir Küçük Gün Işığı 11. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 9. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:44
Bir Küçük Gün Işığı 9. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 8. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 8. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 7. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 6. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:29
Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:31
Bir Küçük Gün Işığı 4.bölüm 2...

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı dizisinin 16. bölüm fragmanı yayınlandı.

Bir Küçük Gün Işığı Videoları
Elif tutuklanırken Fırat'ın elinden hiçbir şey gelmez, Güneş'i hastaneye yetiştirir. Elif, yerini Fırat'ın ihbar ettiğine inanırken Güneş hastanededir. Ateşi bir türlü düşmez, bir mucizeye ihtiyacı vardır. Elif, Güneş'in ilacı olur. Ancak Ümran, Elif'i, Güneş'ten uzak tutmaya kararlıdır. Uzaklaştırma kararına uymazsa, hakkında hapis isteminde bulunulacaktır. Fırat, Elif'le Güneş'in bir arada kalmalarını sağlamak için tüm olasılıkları dener. Geriye sadece tek bir çıkar yol kalır. Elif her yerde aranırken Fırat, Elif ve Güneş'i konağa getirir. Artık hiçbir şey eskisi olmayacaktır.
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