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İZLE | Aldatmak 7. bölüm 2. fragmanı: "Boşanma davası açtım!"

İZLE | Aldatmak 7. bölüm 2. fragmanı: "Boşanma davası açtım!"
02.11.2022 17:45

OTOMATİK OYNAT

Ben Bu Cihana Sığmazam
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ATV'nin yeni dizisi Aldatmak 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan bölümün ardından merakla beklenen 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Boşanma davası açtım!" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin nefes kesen 7. bölüm 2. fragmanı...

Ben Bu Cihana Sığmazam Videoları

Güzide, bir günde yerle bir olan hayatına yeniden başlamak için ilk adımı atıyor!

Sevdiklerinin ondan gizledikleri ile yüzleşen Güzide, Tarık'ın ağır cümlelerinin doğruluk payını sorgular. Oylum'un dava sürecinin sona ermesinin ardından Güzide beklenen hamleyi yapar ve Tarık'tan boşanmak için avukat tutar. Tarık'a ihanetinin bedelini ağır ödetmeye kararlıdır. Bu zorlu günlerde ailesinin yanı sıra destekçisi Sezai olur.

New York bileti bulununca yalanı ortaya çıkan ve annesiyle yüzleşmekten kaçan Oylum'u babası yeni yalanlarla kurtarır. Bunun sonucunda Oylum sırları yüzünden babasına ve onun yeni ailesine daha ılımlı yaklaşmaya mecbur kalır. Oylum davranışlarının hem annesiyle arasındaki duvarı güçlendirdiğinin hem de onu Tolga'dan uzaklaştırdığının farkında değildir.

Eve gelen belgelerle istifası ortaya çıkan Ozan, annesinin tavrına şaşırır. Babasından aldığı parayla rahatlamıştır ancak iyi niyetine güvendiği Oltan'ın asıl niyeti henüz ortaya çıkmamıştır.

Güzide, herkese karşı anlayışlı olmaya çalışırken sabrı yeterince sınandıktan sonra bile bu iyi niyetini korumayı başarabilecek midir?

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