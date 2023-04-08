RAMAZAN İMSAKİYE
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Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm 2. fragmanı: "Artık bir evlat sahibi oldun"

Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm 2. fragmanı: "Artık bir evlat sahibi oldun"
08.04.2023 18:37

OTOMATİK OYNAT

Ben Bu Cihana Sığmazam 00:30
Ben Bu Cihana Sığmazam 26....
Ben Bu Cihana Sığmazam 00:30
Ben Bu Cihana Sığmazam 25....
Ben Bu Cihana Sığmazam 00:30
Ben Bu Cihana Sığmazam 21....
Ben Bu Cihana Sığmazam 00:29
Ben Bu Cihana Sığmazam 21....
Ben Bu Cihana Sığmazam 00:29
Ben Bu Cihana Sığmazam 20....
Ben Bu Cihana Sığmazam 00:31
Ben Bu Cihana Sığmazam 19....
Ben Bu Cihana Sığmazam 00:29
Ben Bu Cihana Sığmazam...
Ben Bu Cihana Sığmazam 00:30
Ben Bu Cihana Sığmazam 16....
Ben Bu Cihana Sığmazam 00:30
Ben Bu Cihana Sığmazam 11....
Ben Bu Cihana Sığmazam 00:30
Ben Bu Cihana Sığmazam 10....
Ben Bu Cihana Sığmazam 00:30
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Ben Bu Cihana Sığmazam 00:30
Ben Bu Cihana Sığmazam 6....

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Ben Bu Cihana Sığmazam Videoları

"Üzgünüm Sevgilim"

Elif, Cemil'in vasiyetini yerine getiremeyecek olmanın üzüntüsünde boğulur. Ümran, oğlunun hep başkalarının çocuklarını sevmek zorunda kalacağını söyleyerek Elif'in üzerine gider. Elif geçmişte doktorların kapısını aşındırmasına rağmen Fırat için yeniden bir doktora gitmeye karar verir. Sinan, Dila'nın ilgilendiği adam, Elif'in yeni doktorudur. Dila henüz bu gerçekten habersizdir. Elif, ufacık bir ihtimal bile olsa Fırat'ın baba olabilmesini canı gönülden isterken Sude'nin vakti zamanında Fırat'tan hamile kaldığını öğrenir. Dila'nın da kışkırtmasıyla Elif, aralarına girmiş gibi hisseder. Gülümser, Eşref'e çocukları evlenene kadar görüşmeyeceklerini söyler. Eşref, Alper ve Fulya'nın evliliğini hızlandırmaya karar verir. Elif testlerinin sonucunu beklerken Fırat'tan bu durumu gizler, onu boşuna umutlandırmak istemez ama olaylar hiç beklemediği gibi gelişir.

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