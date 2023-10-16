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Haberler Ben Bu Cihana Sığmazam Videoları Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023, 16:16 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023, 16:16

Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölüm 2. fragmanı: ''En son sözü ben söyler raconu ben keserim!''

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmana, ''En son sözü ben söyler raconu ben keserim!'' sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölüm 2. fragmanı...

Sarı Sinan'ın Zeydan ve Erman Barka'yla uyuşturucu işine başladığını öğrenen Cezayir, Müttefikler'in diğer üyelerini öğrenmek maksadıyla Sarı Sinan'ı kaçırır. Planı Sinan'ı kullanarak Zeydan üstünden bilgi edinmektir. Fakat bu sırada Maruf'un öldürüldüğü haberini alır. Vedat amcasını kendisinin vurduğunu saklayarak suçu Tazıyev'e atar. Ne olursa olsun artık amcasının yerine Dayılar Masası'na o oturacaktır.

Diğer yandan Leyla çalışmaya ve kendi işini yapmaya karar vererek harekete geçer. Cezayir bunun kıskançlıkla alınmış bir karar olduğunu düşünerek karşı çıkar. Fakat Leyla kararlıdır ve hiç kimsenin onu durdurmasına izin vermeyecektir.

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