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Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm 2. fragmanı: "Ben sözümü yutmam!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm 2. fragmanı: "Ben sözümü yutmam!"
06.12.2022 01:05

OTOMATİK OYNAT

Ben Bu Cihana Sığmazam 00:30
Ben Bu Cihana Sığmazam 12....
Ben Bu Cihana Sığmazam 00:30
Ben Bu Cihana Sığmazam 11....
Ben Bu Cihana Sığmazam 00:38
Aldatmak 7. bölüm 2. fragmanı...
Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam 8....
Ben Bu Cihana Sığmazam 00:30
Ben Bu Cihana Sığmazam 7....
Ben Bu Cihana Sığmazam 00:45
Ben Bu Cihana Sığmazam 7....
Ben Bu Cihana Sığmazam 00:30
Ben Bu Cihana Sığmazam 6....
Ben Bu Cihana Sığmazam 00:45
Ben Bu Cihana Sığmazam 5....
Ben Bu Cihana Sığmazam 01:47
Ben Bu Cihana Sığmazam'a damga...
Ben Bu Cihana Sığmazam 00:45
Ben Bu Cihana Sığmazam 4....
Ben Bu Cihana Sığmazam 00:52
Ben Bu Cihana Sığmazam 3....
Ben Bu Cihana Sığmazam 00:50
Ben Bu Cihana Sığmazam 2....

Başrolünü Oktay Kaynarca’nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam’ın merakla beklenen 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Salı akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen dizinin 12. yeni bölüm 2. fragmanına "Ben sözümü yutmam!" sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm 2. fragmanı...

Ben Bu Cihana Sığmazam Videoları

Cezayir, Kurban'ın evine düşen ateşi daha fazla büyümeden söndürmeye çalışır. Herkes Cezayir'in ne yapacağını endişeyle beklerken Cezayir öyle bir plan yapar ki kimseye zarar gelmeden Sabit'i çaresiz bırakır. Tatavlalı, Sabit'in Cezayir'e baş eğdiğini düşünür.

Leyla'nın Cezayir'den boşanmak istediğini anlayan Suna anne-babasını yeniden bir araya getirmek için bir plan yapar. Firuze de Cezayir'in kendileriyle ilgili bir karar vermesini beklerken bebeğinin cinsiyetini öğrenir. Cezayir'e bir sürpriz yapmaya hazırlanırken Cezayir beklenmedik anda ailesiyle ilgili kararını verir ve Leyla'yı da Firuze'yi de şaşırtır.

Tatavlalı ve Cezayir sonunda karşı karşıya gelir. Cezayir, Tatavlalı'nın yaptığı hamleye karşılık verir ama bu karşılığın bedeli Cezayir için çok ağır olur. En yakınlarından birini kaybeder.

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