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Nayman Yenişehir Konağa baskın düzenledi! "Ana iyi misin?"

Nayman Yenişehir Konağa baskın düzenledi! "Ana iyi misin?"
27.04.2023 01:12

OTOMATİK OYNAT

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Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 123. Bölümünde Nayman’ın ve nökerlerinin Yenişehir Konağı’nda düzenlediği baskında Bala Hatun ağır yaralanmasına rağmen kurtuldu.

ATEŞ KUŞLARI Videoları

Kuruluş Osman'ın 123. Bölümünde; Nayman'ın karargâha ve Yenişehir Konağı'na düzenlediği baskın sonucunda Osman Bey ve hatunlar hazırlıksız yakalandı. Turgut Bey'in Yenişehir Konağı'nın savunmasız kaldığını söylemesinin ardından Osman Bey, Alpleriyle beraber konağa gitti. Konak baskınında kucağında Halime bebekle mücadele eden Bala Hatun, nökerler tarafından ağır yaralandı. O sırada konağa giden Osman Bey, Bala Hatun'u hareketsiz ve yaralı görünce intikam yeminleri ederek Nayman'ın komutanı Karancu'nun cezasını kesti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 123. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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